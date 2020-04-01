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Gaziantep'teki "Gönül Seferberliği" Kampanyası
6 saat önce
Gaziantep Valiliği öncülüğünde başlatılan "Gönül Seferberliği" Kampanyasına Nizip'ten de destekler sürüyor.
Gaziantep Valiliği öncülüğünde başlatılan "Gönül Seferberliği" Kampanyasına Nizip'ten de destekler sürüyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında başlatılan yardım kampanyasına Nizip Ticaret Borsası'nın başkanlığını yürüten İbrahim Sarı'nın bakliyat firmasından da destek geldi.
Kampanya kapsamında 10 ton bulgur, 10 ton nohut ve 10 ton mercimek bağışlandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:50 Kaynak: AA
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