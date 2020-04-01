Gaziantep'teki

Kampanya kapsamında 10 ton bulgur, 10 ton nohut ve 10 ton mercimek bağışlandı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında başlatılan yardım kampanyasına Nizip Ticaret Borsası'nın başkanlığını yürüten İbrahim Sarı 'nın bakliyat firmasından da destek geldi.

Gaziantep Valiliği öncülüğünde başlatılan "Gönül Seferberliği" Kampanyasına Nizip 'ten de destekler sürüyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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