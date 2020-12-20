Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (4) - Son Dakika

Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (4)

20.12.2020 14:49
Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (4), System.String[]

VEFAT EDENLERDEN KAHRAMAN TAŞ, TOPRAĞA VERİLDİGaziantep'te özel üniversite hastanesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerden Kahraman Taş'ın (71) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Nurdağı ilçesinin Nogaylar Mahallesi'ne getirildi.

VEFAT EDENLERDEN KAHRAMAN TAŞ, TOPRAĞA VERİLDİ

Gaziantep'te özel üniversite hastanesinde çıkan yangında hayatını kaybedenlerden Kahraman Taş'ın (71) cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Nurdağı ilçesinin Nogaylar Mahallesi'ne getirildi. 4 çocuk babası Kahraman Taş, kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Nogaylar Mahallesi muhtarı Mevlüt Kıyıcı, Taş'ın koronavirüs rahatsızlığı nedeniyle önce Kahramanmaraş ardından Gaziantep'te tedavi gördüğünü belirterek, "Durumu her geçen gün iyiye gidiyordu ancak yangında kaybettik. Çok üzgünüz" dedi.Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep),

Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (4)

Üniversite, Gaziantep, Nurdağı, Otopsi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (4) - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Koronavirüs mutasyona uğradı, Hollanda İngiltere'den uçuşları durdurdu! DSÖ alarm durumuna geçti DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı Songül Karlı'yı dolandıran eski eşi gözaltına alındı Çok sayıda kedinin kaybolduğu Muğla'da satanist paniği! "Ayin için sürekli telefon açıyorlar" Vatandaşlar şikayet etti, Ticaret Bakanlığı harekete geçti: Elektronik ticaretle ilgili yeni düzenleme geliyor ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası Türk rapçi Tepki klip çekiminde alevlerin arasında kaldı Van'da şehir girişindeki tabelada yer alan rakım ve nüfus yazısı kaldırıldı
81 ile genelge gönderilmişti! Peki sağlık çalışanları hangi haklara sahip olacak? 81 ile genelge gönderilmişti! Peki sağlık çalışanları hangi haklara sahip olacak?         
14:29
Fenerbahçe'nin stoperleri, Avrupa'nın en fazla penaltı yaptıran savunmacıları oldu Fenerbahçe'nin stoperleri, Avrupa'nın en fazla penaltı yaptıran savunmacıları oldu         
14:17
Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in kaç maç ceza alacağını duyurdu Rıdvan Dilmen, Fatih Terim'in kaç maç ceza alacağını duyurdu         
13:41
Ruh Sağlığı Hastanesi'nde, kendisini öldüreceğini düşündüğü hastayı uykusunda yastıkla boğdu Ruh Sağlığı Hastanesi'nde, kendisini öldüreceğini düşündüğü hastayı uykusunda yastıkla boğdu         
12:00
Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı Prof. Dr. Gülümser Heper, teröristbaşı Abdullah Öcalan için 'sayın' deyince canlı yayın karıştı         
11:30
Eşine Eşine "Seni çok yalnız bıraktım, beni affet" yazılı polis memuru, evinde ölü bulundu         
11:15
'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, 'Kenan Komutan' koronaya karşı! Limon suyu ile kolonyayı karıştırdı, "Kovid-19'u öldürüyorum" dedi         
10:38
Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor Koronavirüs geçiren kişilerdeki bitkinliğin nedenini ortaya koyan keşif: Virüs beyin zarından geçebiliyor         
09:51
Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor Yunanistan'da mülteci dramı: Fareler ıslak çadırlardaki bebekleri kemiriyor         
07:54
F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz F.Bahçeli Mert Hakan'dan Erol Bulut'a: Hocam vallahi böyle olmaz         
20:04
Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar Miami'de tatil yapan İtalyan model Claudia Romani'den sahilde cesur pozlar         
19:09
Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı Şovmen Beyazıt Öztürk'ün bir yıllık reklam anlaşmasından alacağı para dudak uçuklattı         
18:47
Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına Nusret, Anne Marie'yi tanımadı! Çalışanına "Hangisi meşhur?" diye sordu         
17:23
Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor Prof. Dr. Murat Yılmaz: Koronavirüs damlacık yoluyla kolay bir şekilde bulaşabiliyor         
16:58
"Koronayı atlattım" diye sevinme! Uzman isim virüsü yenenleri bekleyen hastalıkları tek tek saydı         
14:14
Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! Karı-kocanın korona tartışması karakolda bitti! "Sen de pozitif olacaksın" deyip yüzüne tükürmüş         
09:46
Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti Eşinin öldürdüğü 6 aylık hamile kadının kardeşi: Çocukları için kendini feda etti         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.12.2020 14:55:02. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'teki hastane yangınında ölenlerin sayısı 11'e yükseldi (4) - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei