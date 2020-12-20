GAZİANTEP - Hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden Ökkeş Akbulut toprağa verildi - Son Dakika

GAZİANTEP - Hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden Ökkeş Akbulut toprağa verildi

20.12.2020 13:31

Gaziantep'teki özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybeden Ökkeş Akbulut (69) toprağa verildi.

Gaziantep'teki özel bir hastanenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybeden Ökkeş Akbulut (69) toprağa verildi.

Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Akbulut'un naaşı Bahattin Nakıpoğlu Camisi'ne getirildi.

Burada kılınan cenaze namazına Akbulut'un yakınları, CHP Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ve Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu katıldı.

Akbulut'un naaşı daha sonra Asri Mezarlıkta toprağa verildi.

SANKO Üniversitesi Özel Sani Konukoğlu Hastanesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında 11 hasta yaşamını yitirmişti.

GAZİANTEP - Hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden Ökkeş Akbulut toprağa verildi
GAZİANTEP - Hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden Ökkeş Akbulut toprağa verildi
GAZİANTEP - Hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden Ökkeş Akbulut toprağa verildi
GAZİANTEP - Hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden Ökkeş Akbulut toprağa verildi

Gaziantep, Adli Tıp, Cenaze, Otopsi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Hastanede çıkan yangında hayatını kaybeden Ökkeş Akbulut toprağa verildi - Son Dakika


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