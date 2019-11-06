Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki helikopter destekli uyuşturucu operasyonu sürüyor
Son Dakika Güncel Gaziantep'teki helikopter destekli uyuşturucu operasyonu sürüyor

Gaziantep'teki helikopter destekli uyuşturucu operasyonu sürüyor

7 saat önce

Gaziantep'te dün akşam helikopter destekli başlatılan uyuşturucu operasyonu İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde sürdürüldü.

Gaziantep'teki helikopter destekli uyuşturucu operasyonu sürüyor, System.String[]

Gaziantep'te dün akşam helikopter destekli başlatılan uyuşturucu operasyonu İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde sürdürüldü.

Merkez Şehitkamil ilçesi Hacıbaba Mahallesi'nde bir süredir istihbarat ve teknik takip çalışmaları yürüten ekipler, 25 adres belirledi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin de desteğiyle adreslere dün akşam eş zamanlı operasyon yapan güvenlik güçleri, mahalledeki arama çalışmalarına bugün de devam etti.

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde sürdürülen operasyonda ekipler, mahalleye giriş ve çıkış yapan araçlarda arama yapıyor.

Beraberindeki bazı şube müdürleriyle mahalleye gelerek operasyonu yöneten Zeybek, mahalleliyle de görüştü.

Özellikle çocuklarla yakından ilgilenen ve onlara çeşitli hediyeler veren Zeybek, daha sonra kıraathaneye girdi, buradaki vatandaşlarla sohbet etti.

Bazı çocuklar da mahallede devriye gezen polislerle beraber yürüyerek "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı attı.

Bu arada, operasyonun bir süre daha devam edeceği öğrenildi.

Cengiz Zeybek, Gaziantep, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 02:06 Kaynak: AA
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