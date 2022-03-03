Gaziantep'teki hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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Gaziantep'teki hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama

03.03.2022 13:35
Gaziantep'teki hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince hırsızlık olaylarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 4'ü, mahkemece tutuklandı.

GAZİANTEP'te, polis ekiplerince hırsızlık olaylarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 24 şüpheliden 4'ü, mahkemece tutuklandı.

Şahinbey Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Farklı tarihlerde 20 hırsızlık olayını gerçekleştiren 24 şüpheli, operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 18'i serbest, 2'si de adli kontrolle serbest kaldı.


Gaziantep'teki hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama
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Kucağındaki çocukla araç kullanan sürücüye ceza Kucağındaki çocukla araç kullanan sürücüye ceza Arnavutköy'de apartmanın çatı katında korkutan yangın Arnavutköy'de apartmanın çatı katında korkutan yangın

Şahinbey Emniyet Müdürlüğü, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'teki hırsızlık operasyonunda 4 tutuklama - Son Dakika
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