Üye Girişi
Gaziantep'teki ikinci pitbull saldırısında 2 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika

Gaziantep'teki ikinci pitbull saldırısında 2 şahıs gözaltına alındı

03.01.2022 10:15

Gaziantep'teki ikinci pitbull saldırısında 2 şahıs gözaltına alındıGAZİANTEP Gaziantep'te, yeni yılın ilk günü arkadaşının evine hurda toplama aleti almaya giden bir şahsın pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak 14 yerinden yaralanması sonrası başlatılan soruşturma kapsamında iki...

Gaziantep'teki ikinci pitbull saldırısında 2 şahıs gözaltına alındı

GAZİANTEP Gaziantep'te, yeni yılın ilk günü arkadaşının evine hurda toplama aleti almaya giden bir şahsın pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayarak 14 yerinden yaralanması sonrası başlatılan soruşturma kapsamında iki şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı. Saldırgan köpek ise yakalanarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ne ait barınağa teslim edildi.

Olay, yeni yılın ilk günü Şehitkamil ilçesi Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hurda toplama işi yapan ve bir arkadaşının evinden hurda toplama aleti almaya giden 45 yaşındaki Ufuk Göçmen ile arkadaşı arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından arkadaşı pitbull cinsi köpeğini Ufuk Göçmen'in üzerine saldı. Saldırı sonucu ayağından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Ufuk Göçmen, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan ve ayak bileğine dikiş atılan Göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından taburcu oldu.

Emniyetten olayla ilgili açıklama: "İki şüpheli yakalandı, köpek barınağa teslim edildi"

Yaşanan olayın ardından soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili R.K. ve G.Ç. 2 şüpheli şahsın yakalandığını, saldırgan köpeğin ise yakalanarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesine ait barınağa teslim edildiğini açıkladı. Emniyet Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce 01.01.2022 tarihinde sahiplenilmesi yasak olan köpek tarafından bir vatandaşımızın yaralanması olayı ile ilgili olarak müşteki şahısla arkadaşı olan R.K. isimli şahsın ikametinde gerçekleşen tartışmada R.K.'nın pitbull cinsi köpeği kendisine saldırtması sonucu yaralandığını beyan ederek şikayette bulunması sonucu yapılan çalışmalarda R.K. isimli şüpheli 02.01.2022 tarihinde yakalanmış, köpeğin G.Ç isimli şahsa ait olduğunu beyan etmesi üzerine söz konusu köpek G.Ç isimli şahsın ikametinde ele geçirilerek Büyükşehir Belediyesine ait barınağa teslim edilmiş, yakalanan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

Gaziantep'teki ikinci pitbull saldırısında 2 şahıs gözaltına alındı
Gaziantep'teki ikinci pitbull saldırısında 2 şahıs gözaltına alındı
Gaziantep'teki ikinci pitbull saldırısında 2 şahıs gözaltına alındı

YORUMLAR
500

Şehitkamil, Gaziantep, Göçmen, Köpek, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'teki ikinci pitbull saldırısında 2 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika


İstanbul'un orta yerinde cinayet! Suç makinesi genç, daha önce çatışmaya girdiği yerde kurşunlandı İstanbul'un orta yerinde cinayet! Suç makinesi genç, daha önce çatışmaya girdiği yerde kurşunlandı         
10:59
Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı         
10:12
Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı Taksim'de genç kızların dansını gören dönüp bir daha baktı         
09:32
Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi Araç muayene ücretlerine yüzde 36,2 zam geldi         
08:55
Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı Özcan Deniz kendisinden 24 yaş küçük İranlı sevgilisi ile ilk kez fotoğraf paylaştı         
08:09
Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı Yemek getiren kurye, gece bekçisine ulaşamadı! Acı gerçek ortaya çıktı         
08:05
Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız Ekrem İmamoğlu iptal edilen İstanbul seçimleriyle ilgili konuştu: Bana bunu yapmayacaktınız         
08:01
'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak 'Kral' Süper Lig'e dönüyor! Gomis'in yeni adresi herkesi şaşırtacak         
23:31
Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! Kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde okullar tatil edildi         
23:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı         
17:47
Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı Metal işçileri önerilen zam sonrası greve çıktı         
17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023 seçimlerinin yol haritasını çizecek         
17:03
34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum 34 yaş küçük aşkıyla evlenen Erman Toroğlu'na Ahmet Çakar'dan ilginç yorum         
15:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ev ziyaretinde dikkat çeken detay         
15:25
Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor Enflasyona karşı yeni adımlar geliyor         
15:21
Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda Yardım ettiği adamın tacizine maruz kalan Ayşe Özgün, suç duyurusunda bulunda         
15:20

Son Dakika Haberleri
10:42 TÜİK'in enflasyon rakamına ve zamlara uzmanlar ne diyor?
10:42 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un koronavirüs testi pozitif çıktı
10:39 Saplantılı aşık, aşkına karşılık vermeyen kadının yüzüne kimyasal madde döktü
10:37 İETT otobüsünün çarptığı kadın ağır yaralandı! Feci kaza anı kamerada
10:31 Yeni gelen zamlarla, memur ve emekli maaşları ne kadar oldu?
10:18 Son dakika: Enflasyon rakamlarıyla memur ve emeklilere yapılacak zam oranı belli oldu
10:16 Son Dakika! Memur ve emeklilerin zam oranı belli oldu!
10:15 Eski sevgilisine şiddet uygulayan şarkıcı Çağatay Akman'ın ifadesi ortaya çıktı: Öykü'den yardım istemeye gittim, tartışma kavgaya dönüştü
10:14 5 yıl önce canlandırdığı terörist rolü başına bela oldu! Şimdi kimseyi inandıramıyor
10:12 Sosyal medyada gündem oldu! Bir depo mazotun 885 lira tuttuğunu gören genç hüngür hüngür ağladı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2022 11:05:04. #1.12#
SON DAKİKA: Gaziantep'teki ikinci pitbull saldırısında 2 şahıs gözaltına alındı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement