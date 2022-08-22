Gaziantep'teki itfaiyeciler kazada yaşamını yitiren meslektaşlarını anlattı - Son Dakika
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Gaziantep'teki itfaiyeciler kazada yaşamını yitiren meslektaşlarını anlattı

22.08.2022 11:43
Gaziantep'teki itfaiyeciler kazada yaşamını yitiren meslektaşlarını anlattı

Gaziantep'teki itfaiyeciler, kaza yapan araca müdahale ettikleri sırada yolcu otobüsünün çarpmasıyla yaşamını yitiren mesai arkadaşlarını gözyaşı dökerek anlattı.

Gaziantep'teki itfaiyeciler, kaza yapan araca müdahale ettikleri sırada yolcu otobüsünün çarpmasıyla yaşamını yitiren mesai arkadaşlarını gözyaşı dökerek anlattı.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Küçük Sanayi Sitesi Grup Amirliği'nde görevli Mehmet Bozkurt (59), Mehmet Polat (57) ve Ahmet Polat'ın (29) aynı görev yerindeki meslektaşları, arkadaşlarını kaybetmenin üzüntüsüyle mesailerini sürdürüyor.

Hayatını kaybeden itfaiyecileri anlatan arkadaşları hüzünlü anlar yaşadı.

Grup Amiri Halil Yalankoz, AA muhabirine, kaza haberini aldıklarında olaya inanamadıklarını söyledi.

Arkadaşlarının can kurtardıkları sırada canlarından olduklarını ifade eden Yalankoz, "Her gün karşılaştığımız ve 24 saat birlikte zaman geçirdiğimiz arkadaşlarımız şu an aramızda yok. Sözün bittiği yer ve anlatacak bir şey yok. Üç arkadaşımız da mükemmel insanlardı, görevlerine sadık ve görev aşkıyla çalışmaktaydı. Kazada yaralı olarak kurtarılan dördüncü arkadaşımızın durumu iyi. Onun iyi haberini alarak bir nebze rahatladık." dedi.

"Her gün mesai yaptığımız arkadaşları görmemek çok zor"

İtfaiye aracı şoförü Nevzat Yılmaz da Mehmet Bozkurt ve Mehmet Polat ile beraber 20 yılı aşkın mesai arkadaşlığı yaptıklarını, çok üzgün ve tarif edilemez duygular içerisinde olduğunu ifade etti.

Hayatını kaybeden çalışma arkadaşlarının aile dostları da olduğunu aktaran Yılmaz, şöyle devam etti:

"Arkadaşlarımızla beraber yangın, sel baskınlarına gittik. Arkadaşlarımız iyilerdi. Arkadaşlarımızın vefat haberlerini aldığımızda şok oldum. Daha sonra hemen grup amirliğine geldim. İsimlerini duyduğumuzda dizlerimiz kırıldı. Arkadaşlarımızla ailemizden daha çok beraberdik, günün 24 saati zaman geçiriyorduk. Meslektaşlarımızla kurtarma, yangın olaylarında beraberdik. Her gün mesai yaptığımız arkadaşları görmemek çok zor."

"Şu anda aynısı olsa yine yapacağız"

İtfaiye eri Metin Argun ise Mehmet Bozkurt ve Mehmet Polat ile 32 yıldır ve Ahmet Polat ile ise 5 yıldır çalıştığını anlattı.

Vefat eden meslektaşlarıyla çok sayıda olaya sırt sırta vererek müdahale ettiklerini dile getiren Argun, şunları kaydetti:

"Çok üzücü bir olay. Yarın bizim başımızı da gelmeyeceğini kimse bilemez. Bütün arkadaşlarımız olarak mesleğimizi severek yapıyoruz ve bir hayat kurtardığımızda çok mutlu oluyoruz. Arkadaşlarımız yaralı insanları kurtarırken hayatlarından oldu. Onlar şehit oldu, Allah hepimize böyle bir ölümü nasip etsin. Bizim görevimiz bu, şu anda aynısı olsa yine yapacağız. Mehmet Polat ile Mehmet Bozkurt bacanaklardı. Arkadaşlarımızla birçok anımız vardı."

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Kaynak: AA

Mehmet Bozkurt, Mehmet Polat, Gaziantep, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki itfaiyeciler kazada yaşamını yitiren meslektaşlarını anlattı - Son Dakika

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