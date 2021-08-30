Gaziantep'teki kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli hakkında yasal işlem gerçekleştirildi - Son Dakika

Gaziantep'te düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kaçakçılığın önüne geçmek amacıyla kentte 23-29 Ağustos tarihlerinde birçok operasyon gerçekleştirildi.

Polis ekipleri, belirli adres ve araçlarda yaptığı aramada, 181 bin 386 boş makaron, 52 bin 810 dolu makaron, 3 bin 50 gümrük kaçağı sigara, 25 şişe ve 17 litre sahte alkol, 14 çümrük kaçağı cep telefonu, 14 pos cihazı, 75 kredi kartı, 2 yazar kasa ile bir kaşe ele geçidi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı.