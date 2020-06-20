Gaziantep'teki kamu kurumları Kovid-19 tedbirleri kapsamında randevu sistemine geçiyor - Son Dakika

Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kamu kurumlarındaki işlemler, randevu sistemiyle gerçekleştirilecek.

Gaziantep Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, salgının önlenmesi için temas ve sosyal mesafenin önemine işaret edilerek, kent genelinde bir dizi yeni tedbir alındığı bildirildi.

Açıklamada, il genelinde tu¨m ac¸ık alanlarda, kamu kurum ve kurulus¸ları, o¨zel is¸ yerleri, pazar yerleri, cami ve mescitler, toplu ulas¸ım arac¸ları, ticari arac¸lar gibi kapalı alanlarda agˆız ve burnu kapatacak s¸ekilde maske takılmasının 21 Haziran itibarıyla zorunlu olacağı belirtildi.

Kamu kurumlarında da bir dizi düzenleme yapıldığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatandas¸lara dogˆrudan kamu hizmeti sunulan ve hizmet alıcısı fazla olan tapu, nu¨fus, sosyal gu¨venlik merkezleri, vergi daireleri, belediye hizmet birimleri, PTT şubeleri, is¸ bas¸vuru birimleri gibi kamu kurum ve kurulus¸larında, her o¨lc¸ekteki sagˆlık kurulus¸ları, sosyal yardımlas¸ma ve dayanıs¸ma vakıfları gibi kurumlarda randevu yo¨ntemiyle hizmet verilmesi uygulamasının yaygınlas¸tırılması, randevulu hizmet veren kurumlarda randevu saatine15 dakikadan fazla su¨re bulunanların bina ic¸i ve o¨nu¨nde bekleme yapmalarının yasaklanmasına, hizmet alanları ve bekleme yapmasına izin verilenlerin bina c¸evresindeki bekleme alanlarında da sosyal mesafeye uymalarına ve maske takmalarına karar verildi.

Ayrıca, beklenerek veya sıraya girilerek mal ve hizmet alınan tu¨m kamu ve o¨zel is¸ yerlerinin o¨nlerinde ve c¸evresinde para c¸ekme, elektrik, su, dogˆalgaz, bilet gibi yu¨kleme yapılan makinelerin c¸evresinde, otogarların bekleme alanlarında, otobu¨s ve tramvay duraklarında sosyal mesafeye uyulması ve maske takılması kararlaştırıldı."

Açıklamada, kentteki tu¨m o¨zel is¸ yeri ve is¸letmelerde maske kulanılmadıgˆında ilk seferde 900 lira idari para cezası verileceği, ikinci seferde iş yerinin 5 gu¨n su¨reli kapatılacağı, 3. seferde sürenin 15 güne çıkarılacağı, 4. seferde ise is¸ yeri ruhsatının iptal edileceği bildirildi.