Üye Girişi
Gaziantep'teki Kovid-19 aşı sayısı 1 milyonu aştı - Son Dakika

Gaziantep'teki Kovid-19 aşı sayısı 1 milyonu aştı

16.07.2021 12:20
Gaziantep'teki Kovid-19 aşı sayısı 1 milyonu aştı, System.String[]

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte bir milyondan fazla aşılama yapıldığını ve hedeflerinin 3 milyonun üzerinde aşılama olduğunu bildirdi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürü Dr. Ümit Mutlu Tiryaki, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında kentte bir milyondan fazla aşılama yapıldığını ve hedeflerinin 3 milyonun üzerinde aşılama olduğunu bildirdi.

Tiryaki, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ile Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde üçüncü doz Kovid-19 aşısı oldu.

Dr. Tiryaki, gazetecilere, dünyayı kasıp kavuran salgının 1,5 yılını geride bıraktıklarını hatırlatarak, "Bu sürede yaşadığımız sorunları, sıkıntıları hep beraber gördük, yaşadık, bilmekteyiz. Artık bunun sonuna geldiğimizi düşünüyoruz. Tünelin sonundaki ışığı görmeye başladığımızı öngörüyoruz. Bunu da bize sağlayacak olan şey aşı." dedi.

Salgınla mücadeledeki en etkili yöntemin aşılama olduğunu aktaran Tiryaki, herkesi aşı olmaya davet ederek, şunları kaydetti:

"Önümüzde 9 günlük bir tatil var. Bu tatilde gerek bayram ziyaretleri gerekse tatile giden insanları düşündüğümüzde aşı olmazsa ne yazık ki ciddi bir risk oluşturulabilir. Yeniden bulaşın önü açılabilecek, yeniden daha önce yaşadığımız pikleri yaşama riski ortaya çıkabilecek. Bundan kurtulmak istiyorsak, şimdi olduğu gibi rahat gezebilmek, rahat rahat birbirimize gidip gelebilmek istiyorsak, alışveriş merkezlerinin esnaflarımızın açık kalabilmesi için, bu aşıyı yaptırmak gerçekten zorunlu. Gönüllülük esası olarak yapıyoruz ama kişisel zorunluluk kabul edelim. Herkes kendisini buna zorunlu hissetsin. Biz her yerdeyiz. Aşı yaptırmak isteyenler, her yerde ekiplerimize ulaşabilir."

Günlük 15 bin civarında aşı yaptıklarını ancak 50 bin aşı yapma kapasitelerinin mevcut olduğunu ifade eden Dr. Tiryaki, "Aşıda da sıkıntımız yok, bakanlığımız yeterince aşıyı gönderiyor. Gaziantep olarak şuanda 1 milyon 50 bin doz aşı yaptık. Hedefimiz 3 milyon 150 bin doz. Yani önümüzde daha gitmemiz gereken oldukça uzun bir yol var. Hızlandırmak vatandaşlarımızın elinde." dedi.

Kentin "kırmızı" renkten "turuncu"ya döndüğünün hatırlatılması üzerine Tiryaki, şöyle devam etti:

"Yaptığımız aşı faaliyetleriyle en sonunda kırmızı renkten turuncuya döndük ancak maviyi görmek istiyoruz. Gaziantep artık hakikaten ayrışsın, farklı olsun. Gaziantep'in daha önce yaptığı başarılara, bir başarı da böyle ekleyelim istiyoruz. Çünkü her konuda gerçekten öncü bir ilimiz var. Aşı konusunda da bu duyarlılığı göstersinler, hep birlikte şu maviliği görelim. Ondan sonra rahat rahat yaşayacağız, başka sorunları konuşacağız, ilimizin diğer sorunlarına eğileceğiz. İnşallah hep birlikte çok daha güzel günler göreceğiz."

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise hükümetin sağlık alt yapısı nedeniyle salgınla daha kolay mücadele edildiğini ifade ederek, vatandaşları aşı olmaya davet etti.

Gaziantep'teki Kovid-19 aşı sayısı 1 milyonu aştı
Gaziantep'teki Kovid-19 aşı sayısı 1 milyonu aştı
Gaziantep'teki Kovid-19 aşı sayısı 1 milyonu aştı
Gaziantep'teki Kovid-19 aşı sayısı 1 milyonu aştı
Gaziantep'teki Kovid-19 aşı sayısı 1 milyonu aştı

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Ümit Mutlu, Gaziantep, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Gaziantep'teki Kovid-19 aşı sayısı 1 milyonu aştı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika! Rusya'nın Sibirya bölgesinde 17 kişiyi taşıyan yolcu uçağı radardan kayboldu 13:38 Son Dakika! Rusya'nın Sibirya bölgesinde 17 kişiyi taşıyan yolcu uçağı radardan kayboldu Asansörde bir garip olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı 12:37 Asansörde bir garip olay! Genç çift önce birbirini kanlar içinde bıraktı, ardından temizlik yaptı Xiaomi, akıllı telefon üretiminde Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi 12:34 Xiaomi, akıllı telefon üretiminde Apple'ı geride bırakarak 2. sıraya yükseldi
Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım 12:18 Forma numarası Sinan Gümüş'e verilen Perotti'den manidar paylaşım Spor yaparken amuda kalkan Çağla Şıkel, çenesinin üzerine düştü 12:09 Spor yaparken amuda kalkan Çağla Şıkel, çenesinin üzerine düştü AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır 12:08 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır
Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin 11:28 Muğla'da, belediye başkanı isyan etti: Bayram tatilinde rezervasyonsuz gelmeyin 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı 11:16 10 yaşındaki çocuğu tekme tokat döven şahıs, cumhuriyet savcısının radarına yakalandı

Son Dakika Haberleri
12:09 Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok
12:07 AK Partili Mehmet Metiner'den çözüm sürecine alternatif öneri: Bahçeli de katkı sunacaktır
11:57 Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi
11:23 Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor
11:17 Transferde yılın bombası geliyor! Hulk'la görüşen Vitor Pereira, olumlu yanıt aldı
11:13 Altının gram fiyatı 500 lira seviyesinden işlem görüyor
11:04 Damattan kayınvalideye korkunç işkence! Benzinle ateşe verip bir de yanışını izlemiş
10:59 Dolar güne düşüşle başladı, 8,52'den işlem görüyor
10:58 Kurban pazarında ilgi odağı oldu! Sahibi, 4 boynuzlu koç için 10 bin lira istiyor
10:51 Son Dakika! Türkiye'ye patlayıcı göndermek isteyen PKK'lı teröristler Barış Soydan ve Emrah Yıldızer etkisiz hale getirildi
Gökhan Gönül, İstanbul'da kalıyor! Fatih Karagümrük'e imza atması an meselesi Gökhan Gönül, İstanbul'da kalıyor! Fatih Karagümrük'e imza atması an meselesi         
13:52
Galatasaray, TFF'nin lisans çıkarmadığı Oğulcan Çağlayan'ı PSV maçı kadrosuna alamadı Galatasaray, TFF'nin lisans çıkarmadığı Oğulcan Çağlayan'ı PSV maçı kadrosuna alamadı         
13:28
Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp Almanya'daki sel felaketinde ölenlerin sayısı 103'e yükseldi, yüzlerce kişi kayıp         
12:36
Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi Bikinili pozlarıyla Taksim Meydanı'nı podyuma çevirdiler! Yabancı uyruklu kadınlar, meraklı bakışlara aldırmadan fotoğraf çektirdi         
12:20
Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok Milyonlarca vatandaşımıza müjde! Borcunu 30 Eylül'e kadar ödeyene zam yok         
12:09
Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Eli nasırlı yirmi çiftçiyle aynı masada otursun, şu anki hataların yarısından dönülür         
12:09
Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi Son Dakika: Diyarbakır'da 4 büyüklüğünde deprem! Yakın illerde de hissedildi         
11:58
Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor Almanya'da yaşayan gurbetçi sel felaketinin boyutunu gözler önüne serdi: Hastaneler bile boşaltılıyor         
11:24
Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu Annenin yaptıkları yürekleri sızlattı! Terk ettiği evinde 4 çocuğu açlıktan baygın halde bulundu         
11:11
İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni İETT Garajı'nda canına kıyan adamın ardında bıraktığı not yürek burktu: Eşimin yanına gömün beni         
10:58
Rockstar Games, müjdeyi verdi! Hızlı ve Öfkeli'nin yarış serüveni, GTA ile oyuna taşınıyor Rockstar Games, müjdeyi verdi! Hızlı ve Öfkeli'nin yarış serüveni, GTA ile oyuna taşınıyor         
10:54
YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu YÖK'ün, Melih Bulu'dan rahatsız olması görevden alınmasına neden oldu         
09:38
Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek Kendisini aldattığını iddia ettiği karısını canlı canlı yaktı! Dehşeti yaşatan koca bir daha gün yüzü görmeyecek         
09:35
16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı 16 yaşındaki kızı madde ile uyuşturup özel görüntülerini çekti! Cinsel ilişkiye girmek için şantaj yaptı         
09:15
Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti Koca ülke bu olayla çalkalanıyor! Sapık şarkıcı, konserde gözüne kestirdiği kıza rögarda tecavüz etti         
22:23
"Göğüslerim göbek deliğime kadar sarksa bile sütyen takmayacağım" diyen ünlü oyuncu Gillian Anderson'a komşuları isyan etti         
18:08
Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi Laf atma tartışması kanlı bitti! Kalbinden vurulan şahsın yakınları fenalık geçirdi         
17:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2021 14:00:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Gaziantep'teki Kovid-19 aşı sayısı 1 milyonu aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement