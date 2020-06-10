Gaziantep'teki meralar suya kavuşuyor - Son Dakika

Gaziantep'te hayvancılığın desteklenmesi amacıyla 11 meraya güneş panelleriyle enerjisi sağlanan kuyular açılacak.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilçede yoğun olarak hayvancılığın yapıldığı kırsal mahallelerdeki mera alanlarına hayvanların su ihtiyacını karşılanması ve ot kalitesinin arttırılması için iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında, 11 mera alanına kurulacak güneş enerji sistemli su kuyuları hayvancılığa önemli katkı sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Davut Gül, meraların verimli kullanılması ve ıslah edilmesinin önemine işaret etti.

Hayvancılık ve gıda üretiminde girdi maliyetlerinin düşmesine dikkati çeken Gül, "Girdi maliyetleri içerisinde en önemlisi meraların verimli bir şekilde kullanılarak düzenli bir şekilde ıslah edilmesidir. Meralarda hayvanların en önemli iki ihtiyacı ot ve sudur. Meraları ıslah ederken hem ot ihtiyacını hem de meraya giden hayvanların su ihtiyacını temin edeceğiz. Bunun güneş enerjili olarak çalışması da maliyet açısından sürdürülebilir bir hal alıyor." ifadelerini kullandı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ise kentte hayvancılık ve tarımın geliştirilmesi adına önemli adımların atıldığına dikkati çekti.

Hayvanların yazın meralarda özellikle su sıkıntısı yaşadığını belirten Tahmazoğlu, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüzle belirlediğimiz 11 merada kuyu çalışması başlatacağız. Söz konusu meralarda kuyu açarak güneş enerjisiyle su çıkartarak, yalak ve su depolar ile çiftçimizin hizmetine sunacağız. Meralarda gübrelemek sureti ile orada otların daha hızlı ve güzel çıkmasını sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Karayılan da kentteki ilgili kurumların hayvancılığın gelişmesi için önemli girişimlerde bulunduğunu aktardı.