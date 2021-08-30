Gaziantep'teki mesire ve piknik alanları 1 Eylül'den itibaren yüzde 50 kapasiteyle kullanıma açılacak - Son Dakika

Gaziantep'te, oluşabilecek yangınların önüne geçmek amacıyla kısıtlanan mesire ve piknik alanlarının 1 Eylül'den itibaren yüzde 50 kapasiteyle vatandaşların hizmetine başlayacak.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Gaziantep'te 1 Eylül'den itibaren düzenli piknik alanları yüzde 50 kapasiteyle 06.00-20.00 saatleri arasında hemşerilerimize hizmet verecektir. Piknik alanlarının dışındaki ormanlar bir süre daha kullanılmayacaktır. Lütfen kurallara uyup istemeden de olsa ormanlara zarar vermeyelim." ifadelerini kullandı.