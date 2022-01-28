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Gaziantep'teki milyonluk kuyumcu soyguncuları yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'teki milyonluk kuyumcu soyguncuları yakalandı

28.01.2022 21:53

Gaziantep'teki milyonluk kuyumcu soyguncuları yakalandı 1,5 kilo altını 10 saatlik soygunla çalan S.K. ve İ.G. isimli iki şüpheli tutuklandı Gaziantep'te bir kuyumcuya girerek kasada bulunan 1,5 kilo altını 10 saatlik soygunla çalan S.K. ve İ.G.

Gaziantep'teki milyonluk kuyumcu soyguncuları yakalandı

1,5 kilo altını 10 saatlik soygunla çalan S.K. ve İ.G. isimli iki şüpheli tutuklandı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir kuyumcuya girerek kasada bulunan 1,5 kilo altını 10 saatlik soygunla çalan S.K. ve İ.G. isimli iki şüpheli şahıs, emniyet ekipleri tarafından yapılan operasyonla yakalandı. Yakalanan şüpheli şahıslar, çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı.

Gaziantep'te geçtiğimiz günlerde Şahinbey ilçesine bağlı Gaziler Caddesi üzerindeki bir kuyumcuya giren şüpheli şahıslar, kasada bulunan 1,5 kilo altını 10 saatlik soygunla çalarak kayıplara karışmıştı. Şüpheli şahıslar, okulun bahçe duvarını delerek kuyumcunun yanındaki ayakkabı mağazasına girmiş, daha sonra da dükkanın lavabo duvarını kırarak kuyumcuya girerek kasada bulunan 1,5 milyon liralık altını çalmıştı. Film gibi soygun anları ise ayakkabı mağazasının güvenlik kameraları tarafından kaydedilmişti.

Şahısların yeri tespit edildi

Yaşanan olayın ardından sabah saatlerinde dükkanını açan kuyumcu, gördüğü manzarayla büyük şok yaşamıştı. Olay sonrası durum polis ekiplerine bildirmiş ve ihbar üzerine bölgeye sevk edilen Asayiş ve Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri inceleme yapmıştı. Hırsızların girdiği kısımlardan parmak izi örnekleri alan ekipler, çalışmalarını yoğunlaştırarak 2 şüpheli şahsın yerini tespit etti.

2 şüpheli önce kıskıvrak yakalandı sonra da tutuklandı

Adres tespitleri yapılan kuyumcu hırsızlığı şüphelisi iki şahıs, Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonla kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Konu ile ilgili emniyetten yapılan açıklamada, "24.01.2022 tarihinde Şahinbey İlçemiz Gaziler Caddesindeki bir kuyumcuda meydana gelen hırsızlık olayının aydınlatılması ve faillerin tespit edilerek yakalanması kapsamında sürdürülen çalışmalarda, olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen S.K. ve İ.G. isimli şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yakalanmışlar ve 27.01.2022 tarihinde sevk edildikleri adli merciler tarafından tutuklanmışlardır" ifadelerine yer verildi.

Gaziantep'teki milyonluk kuyumcu soyguncuları yakalandı
Gaziantep'teki milyonluk kuyumcu soyguncuları yakalandı
Gaziantep'teki milyonluk kuyumcu soyguncuları yakalandı

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Gaziantep, Şahinbey, Kuyumcu, Asayiş, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'teki milyonluk kuyumcu soyguncuları yakalandı - Son Dakika


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