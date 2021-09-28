Gaziantep'teki muhtarlar, futbol organizasyonuyla buluşuyor - Son Dakika

Gaziantep'teki muhtarlar, Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği futbol organizasyonu ile bir araya geliyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi kent genelindeki muhtarların bir araya gelmesi ve güçlü iletişim sağlanması amacıyla "Gaziantep Muhtarlar Ligi Statüsü" futbol organizasyonu düzenledi.

Hasan Doğan Tesisleri'nde gerçekleştirilen organizasyonun ilk karşılaşmasında, muhtarlardan oluşan Şahinbey ile Şehitkamil takımları karşılaştı. Şahinbey Takımı'nın galip geldiği organizasyonda muhtarlar, hem sportif faaliyetinde bir araya gelerek sohbet etti, hem de eğlenceli dakikalar yaşadı.

Yavuzeli, Nizip, Oğuzeli ve Nurdağı takımları da fikstürde yer alıyor.

Öte yandan ilk karşılaşmayı Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak ve Şahinbey Kaymakamı Tahir Şahin de takip etti.