Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki Muhtarlık Seçimi Kavgası

Gaziantep'teki Muhtarlık Seçimi Kavgası

1 saat önce

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde muhtar adayları ile yakınları arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri defnedildi.

Gaziantep'teki Muhtarlık Seçimi Kavgası, System.String[]
Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde muhtar adayları ile yakınları arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri defnedildi.

Kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından oyların sayımı sırasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurularak öldürülen muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Bahaddin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti düzenlenen törene, Kaplan ailesi ve yakınları ile Vali Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal ve Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun ile vatandaşlar katıldı.

Cenazeler, kılınan namazın ardından götürüldükleri Köksalan Mahalle mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

Jandarma ekipleri, mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay

Köksalan Mahallesi'nde dün oyların sayımı sırasında mevcut muhtar Süleyman O'nun oğlu Cuma O'nun (20), tabancayla vurduğu muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Jandarma tarafından vurularak etkisiz hale getirilen Cuma O. ise ağır yaralanmıştı.

Tarafların yakınları arasında hastanede çıkan olayda ise biri özel güvenlik görevlisi 5 kişi yaralanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.04.2019 02:57 Kaynak: AA

Süleyman Kaplan, Şehitkamil, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'te Muhtarlık Kavgasında Silahlar Konuştu: 3 Ölü, 1 Yaralı Oy Kullandığınız Sandıktan Hangi Partiye Kaç Oy Çıktı? İşte Sandık Takip Sistemi Uğur Dündar Depremi! "Haksızlığa Karşı Çıkıyorum" Deyip İstifa Etti CHP'yi Destekleyen Gökhan Özoğuz, "Niye Acun'la Çalıştın" Diyenlere Sert Çıktı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.4.2019 16:41:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki Muhtarlık Seçimi Kavgası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]