Gaziantep'teki Muhtarlık Seçimi Kavgası

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde muhtar adayları ile yakınları arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri defnedildi.

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde muhtar adayları ile yakınları arasında çıkan silahlı kavgada hayatını kaybeden 3 kişinin cenazeleri defnedildi.



Kırsal Köksalan Mahallesi'nde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından oyların sayımı sırasında çıkan silahlı kavgada tabancayla vurularak öldürülen muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan'ın cenazeleri, Adli Tıp Kurumundaki otopsi işlemlerinin ardından Bahaddin Nakıboğlu Camisi'ne getirildi.



Burada öğle vakti düzenlenen törene, Kaplan ailesi ve yakınları ile Vali Davut Gül, İl Jandarma Komutanı Albay Halil Uysal ve Şehitkamil Kaymakamı Ali Dursun ile vatandaşlar katıldı.



Cenazeler, kılınan namazın ardından götürüldükleri Köksalan Mahalle mezarlığında yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.



Jandarma ekipleri, mezarlık çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.



Olay



Köksalan Mahallesi'nde dün oyların sayımı sırasında mevcut muhtar Süleyman O'nun oğlu Cuma O'nun (20), tabancayla vurduğu muhtar adayı Süleyman Kaplan ile kardeşleri Eyüp ve Adem Kaplan olay yerinde hayatını kaybetmişti.



Jandarma tarafından vurularak etkisiz hale getirilen Cuma O. ise ağır yaralanmıştı.



Tarafların yakınları arasında hastanede çıkan olayda ise biri özel güvenlik görevlisi 5 kişi yaralanmıştı.

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