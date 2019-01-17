Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki Müzelere Yoğun İlgi

Gaziantep'teki Müzelere Yoğun İlgi

29 dakika önce

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzeleri bu yıl 920 bin kişi ziyaret etti.

Gaziantep'teki Müzelere Yoğun İlgi, System.String[]
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren müzeleri bu yıl 920 bin kişi ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2018'de, Kendirli Gazi Kültür Merkezi, Hamam Müzesi, Oyun ve Oyuncak Müzesi, 15 Temmuz Demokrasi Müzesi, Emine Göğüş Mutfak Müzesi, Bayazhan Kent Müzesi, Fıstık Müzesi, Atatürk Anı Müzesi, Gaziantep Savunması ve Kahramanlık Panorama Müzesi, Ali İhsan Göğüş Müzesi ve Gaziantep Araştırmaları Merkezini 920 bin kişi ziyaret etti.

Hamam Müzesinde "Nefse Emi", Emine Göğüş Mutfak Müzesinde "Yöresel Yemek İkramı", Ali İhsan Göğüş Müzesi ve Gaziantep Araştırmaları Merkezinde "Piyano Dinletisi", Atatürk Anı Müzesinde ise "Atatürk'ün Sevdiği Şarkılar Dinletisi ve Fotoğraf Sergisi" ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Büyükşehir Belediyesi, ziyaretçi sayısını bu yıl daha çok arttırmak için bazı projeleri hayata geçirecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:07 Kaynak: AA

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep, Kültür Sanat
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