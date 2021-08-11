Gaziantep'teki "Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar Projesi"nde eğitim alan 45 kadına sertifika verildi - Son Dakika

Gaziantep 'in Nurdağı ilçesinde İpekyolu Kalkınma Ajansı ( İKA ), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilçe belediyesinin iş birliğinde yürütülen "Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar Projesi"ndeki katılımcılara sertifikaları verildi.

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