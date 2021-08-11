Gaziantep'teki "Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar Projesi"nde eğitim alan 45 kadına sertifika verildi - Son Dakika

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ve ilçe belediyesinin iş birliğinde yürütülen "Nurdağı Biberine Değer Katan Kadınlar Projesi"ndeki katılımcılara sertifikaları verildi.
Belediyenin sosyal tesislerinde gerçekleştirilen törene, AK Parti Gaziantep Milletvekili Müslüm Yüksel, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Karayılan, Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak ve ilgililer katıldı.
Programda, biber yetiştiriciliğinden, markalaşmaya kadar çeşitli eğitimlerin verildiği projenin ilk eğitimlerini alan 45 kadın kursiyere sertifika dağıtıldı.
Kaynak: AA
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