Gaziantep'teki obezite hastaları kendilerine özel kampta kilolarından kurtulmayı öğreniyor - Son Dakika

Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin geçen yıl başlattığı Obezite Kampı'na katılanlar, hem keyifli vakit geçiriyor hem de kilo verme mücadelesinde neler yapmaları gerektiğini öğreniyor.

Sağlık Hizmetleri ve Engelliler ile Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire başkanlıklarının iş birliğinde, kentteki obezite hastalarının rahatça kilo vererek sağlığına kavuşması amacıyla geçen yıl çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Şahinbey ilçesindeki Burç Ormanı'nda hazırlanan, bungalov ev ile tesislerin bulunduğu Obezite Kampı'na gelen hastalar, doktor, hemşire, diyetisyen ve psikologların eşliğinde 5 günlük tedaviye alınıyor.

Otel konforunun sağlandığı ve 3'üncüsü düzenlenen kamptaki 16 obezite hastası, boy, kilo ölçüleri ve kronik hastalıklarına göre hazırlanan özel beslenme ile spor etkinliklerinin yanı sıra psikolojik destekle kilolarından kurtulma yolunda ilk adımı atıyor.

Kampta doğayla iç içe olan obezite hastaları, motive olmaları amacıyla güne Hababam Sınıfı filmi müzikleriyle başlıyor, fiziksel ve spor etkinliklerini çeşitli marşlar eşliğinde yapıyor.

"Kampta hastalara özel program hazırlıyoruz"

Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Serdar Tolay, AA muhabirine, UNESCO'nun Gaziantep'i gastronomi alanında "Yaratıcı Şehirler Ağı"na dahil ettiğini ve kentin yemek açısından zengin kültüre sahip olduğunu söyledi.

Salgın sürecindeki kısıtlamalar ve zengin yemek kültüründen dolayı kilo alan vatandaşların müracaatları doğrultusunda Obezite Kampı çalışmasını başlattıklarını anlatan Tolay, şöyle devam etti:

"Yıl içinde 12 kamp düzenleyeceğiz. Kampta, obezite hastalarının hipertansiyon ve diyabet gibi hastalıklara yakalanmaması amacıyla kilo vermelerini amaçlıyoruz. Kampta hastalara özel program hazırlıyoruz. Özel diyet menüleri oluşturuldu ve fiziksel aktivelerimiz hazırlandı. Hastalarımız gün içinde çeşitli seanslarla fiziksel aktivelerini yapıyor. Kronik hastalıkları olan vatandaşlarımızın da hemşiremizce kan şekeri, tansiyon, nabız ve ateşi ölçülüyor, takipleri yapılıyor. Kampta psikologlarımız var. Ayrıca pandemideki kısıtlamalardan dolayı vatandaşlarımızda kilo artışı söz konusu. Yeni normal hayatta kilo vermeleri ve düzenli beslenmelerinin nasıl olması konusunda eğitimler veriyoruz."

Tolay, 5 gün süren kamptaki etkinliklerin, Kovid-19 salgını kapsamındaki sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallara uygun şekilde gerçekleştirildiğini aktardı.

Yaklaşık 50 kişilik kampı salgın nedeniyle 16 kişiyle sınırlandırdıklarını vurgulayan Tolay, "Vatandaşlarımızı yeni yaşamlarındaki beslenme ve fiziksel aktivitelerini öğrettikten sonra uğurlayacağız. Daha sonrasında kampta yeni kişileri ağırlayacağız. Geçmişteki kamplarımıza her bir kişi yaklaşık 90-100 kilo arası geliyordu. Bu kilo aralığındaki vatandaşlarımızın 5 günlük süreçte yüzde 10 kilo vermesi söz konusu." dedi.

Katılımcılardan 56 yaşındaki Gönül Kalkan ise kamptan önce mide küçültme ameliyatı olmayı düşündüğünü dile getirdi.

Çocuklarının ise normal yollarla kilo vermesini istediğini ifade eden Kalkan, "Kampta zayıflama üzerine bizi bilgilendirdiler. Daha öncesinde bende zayıflama bilinci yoktu. Eğitimlerle bilinçlendim. Eğitimlerin yanı sıra spor etkinleri yapıyoruz. Kamp çok güzel, neşeli ve zevkli geçiyor. Kampta motive oluyorsun. Ameliyat olacaktım, şu an vazgeçtim." diye konuştu.

Ev hanımı 52 yaşındaki Zeynep Özekinci de kampın çok güzel geçtiğini ve doğayla iç içe olduklarını söyledi.