Gaziantep'teki öğretmenlere ilk yardım eğitimleri devam ediliyor - Son Dakika

Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğünce kentteki okullarda yaşanabilecek tehlikeleri önlemek amacıyla öğretmenlere yönelik yürüttüğü ilk yardım eğitimlerine devam ediliyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl başlattıkları İlk Yardım Merkezi'ndeki eğitimlere 1596 öğretmenin katıldığını belirtti.

Eğitimlerin İl Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde yürütüldüğüne dikkati çeken Tepe, "Eğitimlerin sonunda öğretmenlerin yazılı ve uygulamalı sınavdan geçerek Sağlık Bakanlığı onaylı ilk yardımcı belgesi alıyor. Önceliğimiz öğretmenlerimize gerekli ilk yardım eğitimini sağlamak ve okullarımızı çocuklarımız için daha güvenli hale getirmek." ifadelerini kullandı.

Tepe, öğretmenlerin ilk yardımdaki bilgilerinin güncel ve yeterli olmasının oldukça önemli olduğunu vurguladı.

İlk yardım eğitim kurumlarındaki tüm görevlilere vereceklerini aktaran Tepe, şunları kaydetti:

"Sadece öğretmenlerimize değil idarecilere, okul çalışanlarına, öğrencilere ve velilere de ilk yardım eğitimi vermeyi hedefliyoruz. İlk yardım hayatımızın her alanında ve ivedilikle ilk müdahalenin hayat kurtarmada nasıl etkili olduğunu biliyoruz. Bunun en yakın örneğini Vicdan-Ahmet Güner Ortaokulu'nda gördük. İki öğretmenimiz, yemek esnasında nefes borusu tıkanan öğrencimizin hayatını kurtardı. Bu olayla ilk yardım eğitiminin önemi bir kez daha anlaşıldı. Bundan sonraki süreçte eğitimlerimize devam edeceğiz."