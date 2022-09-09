Gaziantep'te geri gönderme merkezinde tatbikat yapıldı - Son Dakika
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Gaziantep'te geri gönderme merkezinde tatbikat yapıldı

09.09.2022 17:58
Gaziantep'te geri gönderme merkezinde tatbikat yapıldı

Gaziantep'teki Oğuzeli Direkli Geri Gönderme Merkezi'nde 195 personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Gaziantep'teki Oğuzeli Direkli Geri Gönderme Merkezi'nde 195 personelin katılımıyla tatbikat gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, olabilecek toplumsal olayların önüne geçmek ve olay olması halinde hazırlık seviyesini yerinde görmek maksadıyla, Valiliğin koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca ilgili kurumlar Emniyet, İl Göç İdaresi, İl Sağlık ve İl Afet ve Acil Durum müdürlükleri ile itfaiyenin katılımıyla tatbikat düzenlendi.

Toplam 195 personelin iştirak ettiği tatbikatın senaryosu gereği, koğuşlarda kalan düzensiz göçmenlerin çıkardığı kargaşaya güvenlik güçleri müdahale etti.

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Kaynak: AA

Gaziantep, Jandarma, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'te geri gönderme merkezinde tatbikat yapıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'te geri gönderme merkezinde tatbikat yapıldı - Son Dakika
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