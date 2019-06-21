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Gaziantep'teki orman yangın kontrol altına alındı

1 saat önce

Gaziantep'teki Dülükbaba ormanlarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıya kontrol altına alındı.

Gaziantep'teki Dülükbaba ormanlarında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıya kontrol altına alındı. Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde bulunan Dülükbaba ormanlarının vericilerin bulunduğu üst kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye aracı ve su tankeri sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle yayılan alevler, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışması ile kontrol altına alındı.İlk belirlemelere göre yaklaşık 4 dönüm arazide bulunan ağaç ve makilik bitki örtüsünün küle dönüştüğü öğrenildi. Yangın bölgesinde itfaiyenin soğutma çalışmaları sürüyor.
(Mehmet Bulut/İHA)
Gaziantep'teki orman yangın kontrol altına alındı
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 05:15 Kaynak: İHA
Şehitkamil, İtfaiye, Gaziantep, Güncel
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