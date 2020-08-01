Gaziantep'teki orman yangını söndürüldü - Son Dakika

Gaziantep'teki orman yangını söndürüldü

Gaziantep'teki orman yangını söndürüldü Gaziantep Dülük Baba Ormanları'nda sabah saatlerinde başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü.

Gaziantep'teki orman yangını söndürüldü

GAZİANTEP - Gaziantep Dülük Baba Ormanları'nda sabah saatlerinde başlayan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesi sonucu büyümeden söndürüldü. Örtü yangını olarak başlayan yangın sonrası az sayıda ağaç da zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre yangın, henüz bilinmeyen bir nedenden sabah saat 10.20 sularında Gaziantep Dülük Baba Ormanları'nda çıktı. Yangın bölgesine yakın noktada bulunan Dülük Mahallesi sakinlerinin ihbarı ile olay yerine çok sayıda Orman Bölge Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen 71 personel ve 33 araçtan oluşan Gaziantep Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin müdahalesi sonucu yangın büyümeden söndürülürken, soğutma çalışmalarının ise devam ettiği vurgulandı. Yangının çıktığı noktada tedbir amaçlı sağlık ekipleri de hazır bekletilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı ise yangın bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.

"Kısa sürede kontrol altına aldık"

Yangın söndürme çalışmaları ile ilgili bilgi veren Gaziantep Orman İşletmeleri Bölge Müdürü Köksal Kaya, "Sabah saatlerinde Dülük Baba Ormanları'nda bir yangın başladı. Yangın ihbarını alır almaz ekiplerimiz olaya 6 arazöz, bir adet dözer ve 20 araçla müdahale etti ve kısa sürede yangını kontrol altına aldık. Şuanda da soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangın örtü yangını şeklinde başlamış ve büyük ağaçlar bu yangından çok zarar görmedi. Biz de ekip olarak kısa sürede kontrol altına aldık. İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar da bize çok yardım etti. Yangınlar konusunda vatandaşlarımızın duyarlı ve dikkatli olması lazım. Çıkış sebebine yönelik araştırmalar da devam ediyor ama büyük ihtimalle ot yangınından buraya sıçrama ihtimali var" diye konuştu.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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Gaziantep'teki orman yangını söndürüldü

Gaziantep, Sabah, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.08.2020 01:40

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'teki orman yangını söndürüldü - Son Dakika
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