Gaziantep'teki patlamanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı - Son Dakika

Gaziantep'teki patlamanın şiddeti güvenlik kamerasına yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te bir fabrikada meydana gelen patlamada 6 kişi yaralandı. Patlamanın lşiddeti bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Gaziantep'in Küçük sanayi sitesi Anafartalar bulvarı içerisinde, oduncular sitesinin karşısındaki Demir doğrama pres makas kesim fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 6 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan 112 sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Patlamanın şiddeti ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Patlamanın meydana geldiği fabrikada bazı malzemelerin metrelerce uzağa fırladığı görüldü.