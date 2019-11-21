Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki PKK/KCK operasyonunda tutuklu sayısı 18'e çıktı
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Gaziantep'teki PKK/KCK operasyonunda tutuklu sayısı 18'e çıktı

6 saat önce

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tutuklananların sayısı 18'e yükseldi.

Gaziantep'teki PKK/KCK operasyonunda tutuklu sayısı 18'e çıktı, System.String[]

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tutuklananların sayısı 18'e yükseldi.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 10 şüphelinin daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 14 Kasım'da düzenlenen operasyonda HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de aralarında bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmıştı. Bu zanlılardan HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç, DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 12'si tutuklanmış, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Diğer 26 şüphelinin ise emniyetteki işlemleri sürüyor.

Gaziantep, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 08:30 Kaynak: AA
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