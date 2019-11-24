Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki PKK/KCK operasyonunda tutuklu sayısı 25'e yükseldi
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Gaziantep'teki PKK/KCK operasyonunda tutuklu sayısı 25'e yükseldi

6 saat önce

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tutuklananların sayısı 25'e yükseldi.

Gaziantep'teki PKK/KCK operasyonunda tutuklu sayısı 25'e yükseldi, System.String[]

Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda tutuklananların sayısı 25'e yükseldi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınanlardan 26'sının daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si tutuklandı, 19'u adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'te, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik 14 Kasım'da düzenlenen operasyonda HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de aralarında bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmıştı. Daha önce adliyeye sevk edilen Kılıç ve İnce'nin de aralarında bulunduğu 18 zanlı tutuklanmış, 10 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Gaziantep, PKK, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 12:00 Kaynak: AA
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