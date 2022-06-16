Gaziantep'teki PKK operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika
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Gaziantep'teki PKK operasyonunda 1 tutuklama

16.06.2022 13:24
Gaziantep'teki PKK operasyonunda 1 tutuklama

GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan örgüt üyesi, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

GAZİANTEP'te, terör örgütü PKK'dan kaçarak teslim olan örgüt üyesi, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 8 yıl önce terör örgütü PKK'ya katılan ve sözde komutanlık seviyesine yükselen, ismi açıklanmayan teröristin örgütten kaçmak istediği bilgisine ulaştı. Ekipler tarafından yapılan araştırmada teröristin, 2015 yılının Ekim ayında, Şırnak'ın Silopi ilçesindeki hendek olaylarında da silahlı olarak yer aldığını saptadı. Yapılan görüşmelerin ardından örgütten kaçan şüpheli, 10 Haziran'da Türkiye sınırında teslim alındı. Jandarmadaki sorgusu sonrası adliyeye sevk edilen örgüt mensubu, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


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Kaynak: DHA

PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki PKK operasyonunda 1 tutuklama - Son Dakika

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