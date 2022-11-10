Gaziantep'teki PTT soygununun görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Gaziantep'teki PTT soygununun görüntüleri ortaya çıktı

10.11.2022 15:34

Gaziantep'teki PTT soygununun görüntüleri ortaya çıktı Müşteri gibi içeri girdikten sonra silahlı soygun yaptı O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı Gaziantep'te iki hafta önce PTT şubesinde meydana gelen silahlı soygun anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Gaziantep'teki PTT soygununun görüntüleri ortaya çıktı

Müşteri gibi içeri girdikten sonra silahlı soygun yaptı

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı

GAZİANTEP - Gaziantep'te iki hafta önce PTT şubesinde meydana gelen silahlı soygun anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şubeye müşteri olarak giren şahsın silahlı soygun anları ve sonrasındaki kaçma anları saniye saniye yer aldı. Olaydan iki hafta sonra İstanbul'da yakalanan şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, 31 Ekim 2022 Pazartesi akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde bulunan Karaoğlan PTT Şubesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre, mesai saatinin bitimine yakın PTT şubesine gelen maskeli ve silahlı bir şahıs, şubeyi kapatmak üzere olan çalışanı silahla tehdit ederek yaklaşık 10 bin lirayı çalarak kaçmıştı.

Şok soygunun güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı

İki hafta önce meydana gelen PTT şubesindeki silahlı soygun anına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, şubeye müşteri olarak giren M.Ç. isimli şahsın içeri girdikten sonra cebinden silahını çıkarması dikkat çekti. Cebinden silahı çıkardıktan sonra çalışanın olduğu bankoya doğru yönelen şüpheli şahsın, çalışana silah doğrultarak kasadaki paraları aldıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi şubeden çıkarak kaçma anları görüntülerde saniye saniye saniye yer aldı.

İstanbul'da yakalandı Gaziantep'te tutuklandı

Yaşanan olayın ardından PTT şubesinden yaklaşık 10 bin lira çalarak kaçan M.Ç. isimli şahıs, önceki gün İstanbul'da yakalandı. Yakalanan şüpheli, olayı gerçekleştirdiği Gaziantep'te sevk edildikten sonra adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ne olmuştu

Olay, 31 Ekim 2022 Pazartesi günü Şehitkamil ilçesi Kayaönü Mahallesi'nde bulunan Karaoğlan PTT Şubesi'nde meydana gelmiş, mesai saatinin bitimine yakın PTT şubesine gelen maskeli ve silahlı şahıs, şubeyi kapatmak üzere olan çalışanı silahla tehdit ederek yaklaşık 10 bin lirayı çaldıktan sonra kaçmıştı.

Kaynak: İHA
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Gaziantep, İstanbul, PTT, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'teki PTT soygununun görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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