Gaziantep'teki 'sahte para' operasyonunda 9 tutuklama

GAZİANTEP ve Adıyaman'da, piyasaya sahte banknot sürmek isteyen şebeke, jandarma operasyonuyla çökertildi. 37 bin 700 liralık sahte banknot ve 2 kilo bonzai ile yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şebekenin piyasaya sahte banknot sürmek istediği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin araştırmasıyla tespit edilen 9 şüphelinin, Gaziantep ve Adıyaman'da kullandığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, 37 bin 700 liralık sahte banknot ve 2 kilo bonzai ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.