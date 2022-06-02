Gaziantep'teki 'sahte para' operasyonunda 9 tutuklama - Son Dakika
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Gaziantep'teki 'sahte para' operasyonunda 9 tutuklama

02.06.2022 12:10
Gaziantep'teki 'sahte para' operasyonunda 9 tutuklama

GAZİANTEP ve Adıyaman'da, piyasaya sahte banknot sürmek isteyen şebeke, jandarma operasyonuyla çökertildi.

GAZİANTEP ve Adıyaman'da, piyasaya sahte banknot sürmek isteyen şebeke, jandarma operasyonuyla çökertildi. 37 bin 700 liralık sahte banknot ve 2 kilo bonzai ile yakalanan 9 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şebekenin piyasaya sahte banknot sürmek istediği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin araştırmasıyla tespit edilen 9 şüphelinin, Gaziantep ve Adıyaman'da kullandığı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda, 37 bin 700 liralık sahte banknot ve 2 kilo bonzai ele geçirildi. Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine konuldu.


Gaziantep'teki 'sahte para' operasyonunda 9 tutuklama
Gaziantep'teki 'sahte para' operasyonunda 9 tutuklama
Gaziantep'teki 'sahte para' operasyonunda 9 tutuklama
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Kaynak: DHA

Gaziantep, Jandarma, Adıyaman, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki 'sahte para' operasyonunda 9 tutuklama - Son Dakika


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