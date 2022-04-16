Gaziantep'teki ŞANLIDER'den iftar ve kan bağışı programı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'teki ŞANLIDER'den iftar ve kan bağışı programı

16.04.2022 20:41
Gaziantep'teki ŞANLIDER'den iftar ve kan bağışı programı

Gaziantep Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (ŞANLIDER), Kızılay'ın kan stoklarının Ramazan nedeniyle erimesi üzerine, bir araya geldikleri iftar yemeğinden sonra kan verdi.

Gaziantep Şanlıurfalılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince (ŞANLIDER), Kızılay'ın kan stoklarının Ramazan nedeniyle erimesi üzerine, bir araya geldikleri iftar yemeğinden sonra kan verdi.

ŞANLIDER, üyeleri için dernek bahçesinde iftar yemeği düzenledi. Şanlıurfalılar, iftar yemeğinden sonra Kızılay'a kan bağışında bulundu.

ŞANLIDER Başkanı Hakkı Kılıç, Ramazan ayı nedeniyle hemşerileri ile iftar yemeğinde bir araya gelmek istediklerini, belirterek, Ramazan'da kan bağışlarının azalması nedeniyle de iftarın ardından kan bağışı etkinliğinde ihtiyacı olanlara katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

YORUMLAR
500
Mardin'de jandarmadan Kızılay'a kan bağışı Mardin'de jandarmadan Kızılay'a kan bağışı

Kan Bağışı, Gaziantep, Ramazan, Kızılay, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki ŞANLIDER'den iftar ve kan bağışı programı - Son Dakika


Son Dakika
20:38 Maç golle başladı! Kadıköy'de nefes nefese geçen karşılaşma
20:33 Zelenski: İngiltere, ABD, İtalya ve Türkiye'nin Ukrayna'nın güvenliğinin garantörü olmaya hazır
20:29 İsrail'in Filistin'e saldırılarını paylaşan Bella Hadid'e Instagram sansür uyguladı
20:09 Ülkemizde bugün koronavirüs nedeniyle 19 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 86 yeni vaka tespit edildi
20:07 4 gün önce annesini kaybeden Göztepeli futbolcu, maç öncesi gözyaşlarına hakim olamadı
19:37 Finale adını yazdıran takım belli oldu! Liverpool, Manchester City'i 3-2 mağlup etti
19:35 Bilim Kurulu toplantısı öncesi Bakan Koca'nın "eski normal" mesajı: En azından üç yıl öncekine çok yaklaştık
19:29 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski acı tabloyu paylaştı: Yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti
19:22 Cem Yılmaz Ahu Yağtu sorularını cevaplamak istemedi: Çocuk var, şimdi olmaz
19:18 Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 20:58:46. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'teki ŞANLIDER'den iftar ve kan bağışı programı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement