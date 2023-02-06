Gaziantep'teki sarsıntı anı kameraya böyle yansıdı! 2 dakika boyunca sallandılar

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı.

BİRÇOK İLDE BİNALAR YIKILDI

Depreme uykularında yakalananlar panik ve korku içerisinde sokaklara kaçışırken, birçok ilde binalar yıkıldı. Ekipler, enkaz bölgelerine giderek arama ve kurtarma çalışması başlattı.

2 DAKİKAYA YAKIN SALLANDILAR

Gaziantep'teki 7.4'lük sarsıntı yaklaşık 2 dakika boyunca sürdü. Korkulu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.