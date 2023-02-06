Gaziantep'teki sarsıntı anı kameraya böyle yansıdı! 2 dakika boyunca sallandılar - Son Dakika
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Gaziantep'teki sarsıntı anı kameraya böyle yansıdı! 2 dakika boyunca sallandılar

06.02.2023 13:08

Kahramanmaraş Pazarcık'ta saat 4.17'de 7.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem yaklaşık 30 saniye sürdü. Gaziantep'te deprem anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Türkiye'nin Doğu, Güneydoğu, Akdeniz, İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremle sallandı.

BİRÇOK İLDE BİNALAR YIKILDI

Depreme uykularında yakalananlar panik ve korku içerisinde sokaklara kaçışırken, birçok ilde binalar yıkıldı. Ekipler, enkaz bölgelerine giderek arama ve kurtarma çalışması başlattı.

2 DAKİKAYA YAKIN SALLANDILAR

Gaziantep'teki 7.4'lük sarsıntı yaklaşık 2 dakika boyunca sürdü. Korkulu anlar güvenlik kamerasına da yansıdı.

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Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'nden Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla mesaj Avrupa Konseyi Genel Sekreteri'nden Kahramanmaraş merkezli deprem dolayısıyla mesaj Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (11) Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde 2 deprem; 5 bölge sallandı, çok sayıda ilde yıkım var (11)

Kahramanmaraş, Gaziantep, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki sarsıntı anı kameraya böyle yansıdı! 2 dakika boyunca sallandılar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'teki sarsıntı anı kameraya böyle yansıdı! 2 dakika boyunca sallandılar - Son Dakika
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