Gaziantep'teki Silahlı Kavga
1 saat önce
- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi Gaziantep'te 23 Aralık'ta çıkan bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye getirildi.
- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi Gaziantep
'te 23 Aralık
'ta çıkan bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye getirildi. Zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:34 Kaynak: AA
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