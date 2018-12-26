Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki Silahlı Kavga

Gaziantep'teki Silahlı Kavga

1 saat önce

- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi Gaziantep'te 23 Aralık'ta çıkan bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye getirildi.

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- Şüphelilerin adliyeye getirilmesi Gaziantep'te 23 Aralık'ta çıkan bıçaklı kavgaya karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, adliyeye getirildi. Zanlılar, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:34 Kaynak: AA

Aralık, Gaziantep, Güncel
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