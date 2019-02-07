Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki Silahlı Kavga

Gaziantep'teki Silahlı Kavga

1 saat önce

Gaziantep'te alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Gaziantep'teki Silahlı Kavga, System.String[]
Gaziantep'te alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Şahinbey ilçesine bağlı Güneş Mahallesi'nde dün, alacak meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada Fatih İşçi'yi (41) öldürdükten sonra polise teslim olan M.Ç'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, mahkemece "kasten öldürmek" suçundan tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 02:26 Kaynak: AA

Şahinbey, Gaziantep, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şule Çet Davasında Bardak Detayı! Çelişkili İfadeler Dikkat Çekti Bursa Kargo Tuzağı ile Karısını Öldüren Zanlı Adliyeye Sevk Edildi

"Sen Beni Doyuramıyorsun Başka Erkeklerle İlişkim Var" Diyen Sevgilisini Döverek Öldürdü Ailesinden Kaçan Genç Kız, Ağabeyi Tarafından Önce 3. Kattan Atıldı Sonra Boğularak Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.2.2019 15:57:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki Silahlı Kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]