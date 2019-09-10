Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki silahlı kavga
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'teki silahlı kavga

42 dakika önce

Gaziantep'te park yeri nedeniyle aileler arasında çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Gaziantep'teki silahlı kavga, System.String[]

Gaziantep'te park yeri nedeniyle aileler arasında çıkan ve 3 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde iki komşu aile arasında park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada Faik Korkmaz, Hüseyin ve Adem Yıldız'ın öldürülmesi, 5 kişinin de yaralanması olayına karışan zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışma sonucu ekipler, cinayet zanlısı 3 şüpheliyi operasyonla yakaladı.

Zanlılar işlemleri için emniyete götürüldü.

Dün merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde iki komşu aile arasında park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada Faik Korkmaz, Hüseyin ve Adem Yıldız öldürülmüş, C.D, A.Y.D, M.K, L.K. ve M.K. de yaralanmıştı.

Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gaziantep'te komşuların park kavgası kanlı bitti: 3 ölü, 5 yaralı
Komşuların park yeri kavgası: 3 ölü, 5 yaralı (2)- yeniden İTÜ'lü Halit'i öldüren katilden pişkin talep: Serbest kalmak istiyorum Eşini 46 yerinden bıçaklayan cani koca, can çekişmesini izlemiş

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 11:27:24. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki silahlı kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]