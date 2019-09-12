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Gaziantep'teki silahlı kavga

1 saat önce

Gaziantep'te park yeri nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi.

Gaziantep'teki silahlı kavga, System.String[]

Gaziantep'te park yeri nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi.

9 Eylül'de merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde iki komşu aile arasında park yeri nedeniyle çıkan, 3 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada ağır yaralanan Metin Korkmaz, tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Daha önce Faik Korkmaz, Hüseyin ve Adem Yıldız'ın hayatını kaybettiği kavgada yaralanan C.D, A.Y.D, L.K. ve M.K'nin de hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayın ardından harekete geçen İl Emniyet Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan 5 şüphelinin, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Çelik yelek giydirilen şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından zırhlı araçla adliyeye sevk edildi.

Bu arada zanlıların yakalanması için düzenlenen operasyonlarda 5 tabanca, 2 av tüfeği ve 1 bıçağın ele geçirildiği belirtildi.

Gaziantep, Şahinbey, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.09.2019 03:30 Kaynak: AA
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