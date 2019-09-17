Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki silahlı kavga
Son Dakika Güncel Haber

Gaziantep'teki silahlı kavga

1 saat önce

Gaziantep'te iki aile arasında park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.

Gaziantep'teki silahlı kavga, System.String[]

Gaziantep'te iki aile arasında park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.


Merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde 9 Eylül'de iki komşu aile arasında park yeri nedeniyle çıkan silahlı kavgada ağır yaralanan Cengiz Demir (41), tedavi gördüğü özel hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Demir'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Daha önce Faik, Hüseyin, Mehmet, Metin Korkmaz ve Adem Yıldız'ın hayatını kaybettiği kavgada yaralanan A.Y.D. ve L.K'nin de hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanmış, operasyonlarda 5 tabanca, 2 av tüfeği ve 1 bıçak ele geçirilmişti.

Cengiz Demir, Gaziantep, Şahinbey, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 11:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Vida'dan kırmızı kart açıklaması
Günlük burç yorumları 17 Eylül 2019 Salı (Haftalık burç yorumları) TMO'ya 1-6 Eylül tarihinde fındık teslim eden üreticilerin paraları yatırıldı Müge Anlı'da annesinin ve teyzesinin günlerdir aradığı 19 yaşındaki Yaren Gaytan bulundu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.9.2019 12:49:32. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki silahlı kavga
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]