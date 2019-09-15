Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki silahlı kavga - Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi
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Gaziantep'teki silahlı kavga - Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

1 saat önce

Gaziantep'te park yeri nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 5'e yükseldi.

Gaziantep'te park yeri nedeniyle iki aile arasında çıkan silahlı kavgada ölü sayısı 5'e yükseldi.

Merkez Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde 9 Eylül'de iki komşu aile arasında park yeri nedeniyle çıkan, 4 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin de yaralandığı silahlı kavgada ağır yaralanan Mehmet Korkmaz (33), tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Daha önce Faik, Hüseyin, Metin Korkmaz ve Adem Yıldız'ın hayatını kaybettiği kavgada yaralanan C.D, A.Y.D. ve L.K'nin de hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklanmış, operasyonlarda 5 tabanca, 2 av tüfeği ve 1 bıçak ele geçirilmişti.

Gaziantep'teki silahlı kavga - Hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi

Gaziantep, Şahinbey, Eylül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2019 01:15 Kaynak: AA
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