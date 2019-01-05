Gaziantep'teki Silahlı Kavgada Yaralananlardan Biri Öldü
26 dakika önce
Gaziantep'teki silahlı kavgada yaralananlardan biri öldüGAZİANTEP - Gaziantep'te boşanma nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 18 kişiden biri hayatını kaybederken, 3'nün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Gaziantep
'teki silahlı kavgada yaralananlardan biri öldü
GAZİANTEP - Gaziantep'te boşanma nedeniyle çıkan silahlı kavgada yaralanan 18 kişiden biri hayatını kaybederken, 3'nün ise durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Gaziantep'in Şehitkamil
ilçesi Mevlana
Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi 146 nolu sokakta akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada yaralanan 18 kişiden biri olan Makbule Deniz, kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Yaralılardan 14'nün yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenilirken diğer 3'nün ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.
Gaziantep'te boşanma nedeniyle aralarında husumet bulunan iki akraba aile arasında telefonla tartışma çıkmış, tartışmanın büyümesi üzerine ellerine pompalı tüfek alan erkek tarafı bir grup, Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Mevlana Mahallesi Hafız Tevfik Caddesi 146 Sokak'ta bulunan kız evine baskın yapmıştı. Eve kurşun yağdıran gruba evde bulunan kız tarafının da pompalı tüfek ile karşılık vermesi üzerine çatışmaya dönüşen kavga sokaktan mahalleye taşmıştı. Olayda 18 kişi yaralanarak, hastaneye kaldırılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 07:01 Kaynak: İHA
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