Gaziantep'teki silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'teki silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı

24.05.2022 15:34
Gaziantep'teki silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı

Gaziantep'te, bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

Gaziantep'te, bir kişinin silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin 2 zanlı gözaltına alındı.

Polis ekipleri, motosikletle seyir halindeki Hakan Şah'ın dün Merkez Şahinbey ilçesine bağlı Bülbülzade Mahallesi'nde silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında olayla ilgili Hakan S. ile Yusuf T. gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

YORUMLAR
500
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 gözaltı Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 ölü, 3 gözaltı Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü Gaziantep'te bıçaklı saldırıya uğrayan kişi öldü
Kaynak: AA

Gaziantep, Şahinbey, Polis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Gaziantep'teki silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
15:39 "Erdoğan kaçacak" diyen Kılıçdaroğlu'na AK Parti'den yanıt geldi: Beyanları, bir siyaset biçimi değil iftira kampanyasıdır
15:23 Sevgilisiyle ilişkiye giren kadın prezervatifteki spermleri cinsel organına enjekte etti, şok gerçek doktorda ortaya çıktı
15:23 65 yaşındaki diş hekimi Şeyma Biran'ın katili: 11 bin liraya anlaştık, konuşurken kendimi kaybettim
15:22 Sevgilisi "intihar" demişti, cesedin yatış ve tüfeğin pozisyonu cinayeti aydınlattı
15:22 Ezgi Mola, cinsel saldırı suçundan yargılanan Musa Orhan'a hakaret ettiği gerekçesiyle para cezasına çarptırıldı
15:11 Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'a sosyal medyadan yüklendi: Benim anneme kasten küfrettiriyorsun! Her şeyi planlı yaptın
15:09 Son seçim anketi yayınlandı: Cumhur'a kötü haber, Millet İttifakı fark attı!
14:59 Kılıçdaroğlu'ndan bomba sözler: Bir kaçış planının anatomisini ifşa edeceğim! Erdoğan yurt dışına devasa paralar aktarıyor!
14:58 Destan dizisinde bu akşam neler yaşanacak? Batuga, Akkız'a aşkını itiraf edecek mi?
14:52 Pençe- Kilit operasyonu kapsamında şehit düşen 4 askerimizin kimlikleri belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2022 15:59:04. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'teki silahlı saldırıya ilişkin 2 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement