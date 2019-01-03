Gaziantep'teki Silahlı Yaralama
25 dakika önce
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, eski kayınbiraderini silahla yaralayan kişi yakalandı.
Gaziantep
'in Şahinbey
ilçesinde, eski kayınbiraderini silahla yaralayan kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kepenek Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde karşılaştığı eski eşi Sema Ö'nün ağabeyi Bülent Ö'ye tabancayla ateş eden Kaya O'yu yakalamak için çalışma başlattı.
Ekipler, Kaya O'yu saklandığı adreste gözaltına aldı. Şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.
Kaya O, önceki gün Kepenek Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde karşılaştığı eski eşi Sema Ö'nün ağabeyi Bülent Ö'ye tabancayla ateş ederek kaçmış, bacağından yaralanan Bülent Ö. hastaneye kaldırılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:25 Kaynak: AA
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