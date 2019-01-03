Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki Silahlı Yaralama

Gaziantep'teki Silahlı Yaralama

25 dakika önce

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, eski kayınbiraderini silahla yaralayan kişi yakalandı.

Gaziantep'teki Silahlı Yaralama, System.String[]
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, eski kayınbiraderini silahla yaralayan kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kepenek Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde karşılaştığı eski eşi Sema Ö'nün ağabeyi Bülent Ö'ye tabancayla ateş eden Kaya O'yu yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Kaya O'yu saklandığı adreste gözaltına aldı. Şüphelinin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaya O, önceki gün Kepenek Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde karşılaştığı eski eşi Sema Ö'nün ağabeyi Bülent Ö'ye tabancayla ateş ederek kaçmış, bacağından yaralanan Bülent Ö. hastaneye kaldırılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 07:25 Kaynak: AA

Şahinbey, Gaziantep, Güncel
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