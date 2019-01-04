Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki Silahlı Yaralama

Gaziantep'teki Silahlı Yaralama

1 saat önce

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, eski kayınbiraderini silahla yaralayan kişi mahkemece tutuklandı.

Gaziantep'teki Silahlı Yaralama, System.String[]
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde, eski kayınbiraderini silahla yaralayan kişi mahkemece tutuklandı.

Kepenek Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde karşılaştığı eski eşi Sema Ö'nün ağabeyi Bülent Ö'yü tabancayla ateş ederek yaralayan Kaya O'nun, emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, "kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

Kepenek Mahallesi'ndeki bir iş yerinin önünde 1 Ocak'ta karşılaştığı eski eşi Sema Ö'nün ağabeyi Bülent Ö'yü tabancayla ateş ederek yaraladıktan sonra kaçan Kaya O, dün Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 06:48 Kaynak: AA

Şahinbey, Gaziantep, Güncel
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