Gaziantep'teki Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu
34 dakika önce
Gaziantep'te bin 857 sikke ile 538 parça tarihi objenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.
Gaziantep
'te bin 857 sikke ile 538 parça tarihi objenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Jandarma
Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü
ekiplerince dün düzenlenen operasyonda ele geçirilen bin 857 sikke ile 538 parça tarihi objeyi yurt dışına götüreceği iddiasıyla gözaltına alınan M.A, E.A. ve O.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:07 Kaynak: AA
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