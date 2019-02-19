Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

Gaziantep'teki Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu

34 dakika önce

Gaziantep'te bin 857 sikke ile 538 parça tarihi objenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

Gaziantep'teki Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu, System.String[]
Gaziantep'te bin 857 sikke ile 538 parça tarihi objenin ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince dün düzenlenen operasyonda ele geçirilen bin 857 sikke ile 538 parça tarihi objeyi yurt dışına götüreceği iddiasıyla gözaltına alınan M.A, E.A. ve O.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:07 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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