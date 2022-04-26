Gaziantep'teki tarımsal sulama göletlerinde doluluk oranı artıyor - Son Dakika

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Bayraktepe ve Güneşli tarımsal sulama göletlerinde doluluk oranı arttı.

İslahiye Ziraat Odası Başkanı Mehmet Köse, AA muhabirine, ilçedeki 2 milyon 81 metreküp su tutma hacmi bulunan Bayraktepe Göleti'nin yaklaşık üç yıldan bu yana tarımsal sulama hizmeti verdiğini anımsattı.

Bayraktepe Göleti ile 6 bin dekar tarımsal alanın sulandığını ifade eden Köse, son dönemlerde oldukça düşük seyreden su seviyesinin bu seneki yağışların etkisiyle yüzde 100 oranında arttığını kaydetti.

3 milyon 840 metreküp su tutma hacmi bulunan Güneş Göleti'ndeki doluluk oranının da yüzde 90 seviyelerinde olduğunu belirten Köse, şöyle konuştu:

"Enerji maliyetlerinin yüksek olduğu bir dönemde her iki göletin yaklaşık 11 bin dekar alanda sulama yapacak olması çiftçilerimizi sevindirdi. İlçede önümüzdeki günlerde Çubuk ve diğer birkaç göletle Kılavuzlu Barajı'nın devreye girmesiyle çiftçimiz daha rahat nefes alacaktır. Önümüzdeki günlerde üretimle ilgili çok güzel ve hayırlı işler olacağına inanıyorum."

Bu arada, meteorolojik verilere göre de İslahiye'de Aralık 2021 ile 2022 yılı 25 Nisan tarihine kadar geçen sürede metrekareye toplamda 608 kilogram yağış düştü.