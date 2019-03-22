Gaziantep'teki Terör Operasyonu
41 dakika önce
Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde, İstihbarat, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme şube müdürlükleri ile bomba imha uzmanları ve İHA desteğiyle 7 adrese önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.
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Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:47 Kaynak: AA
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