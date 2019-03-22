Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki Terör Operasyonu

Gaziantep'teki Terör Operasyonu

41 dakika önce

Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Gaziantep'te sosyal medyada terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 8 zanlı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi koordinesinde, İstihbarat, Çevik Kuvvet, Olay Yeri İnceleme şube müdürlükleri ile bomba imha uzmanları ve İHA desteğiyle 7 adrese önceki gün düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 12:47 Kaynak: AA

Gaziantep, Güncel
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