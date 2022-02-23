Gaziantep'te HDP ve DBP'nin bazı yöneticileri ile eski CHP'li belediye meclis üyesinin aralarında bulunduğu 57 sanığa 1 yıldan 7,5 yıla kadar hapis cezaları verilen PKK/KCK ana davasında gerekçeli karar açıklandı.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda, soruşturmada elde edilen iletişim kayıtları, teknik takip tutanakları, dijital materyallere ilişkin bilirkişi raporları, sosyal medya tespit tutanakları, tanık beyanları ve sanık savunmaları yer aldı.

Terör örgütünün legal yapılar içerisindeki çalışmaları anlatılan kararda, şunlar kaydedildi:

"İllerde HDP gençlik meclisi adı altında gençlerin örgütlenmesi ve bu doğrultuda PKK/KCK'nın ideolojik eylemleri doğrultusunda faaliyet yürütmesini sağlamak amacıyla görevlendirilen şahıslar üzerinden hareket edilmektedir. Bu kapsamda Gaziantep'e 3 kişi görevlendirilmiştir. PKK/KCK adına sorumlu düzeyde faaliyet gösteren bu sanıklar ilimizdeki HDP gençlik meclisinin ilanında çok etkili bir rol oynamışlardır. Siyasi parti faaliyetinin sıradan bir gençlik yapılanması için PKK/KCK'nın Mahmur ve Kandil'de eğitim alan örgüt mensuplarını ilimize göndermesi mümkün değildir. HDP il binasında 26 Mayıs 2019'da yapılan toplantıda gençlik meclisinin henüz kurulmadığı ancak bu toplantıda gençlik meclisinin kuruluşunun netleştirildiği ve gençlik yapılanmasının HDP gençlik meclisi olarak kurulmasına karar verildiği, bu karar doğrultusunda sanık Erol Daşdelen (firari) öncülüğünde kuruluşunu gerçekleştirdiği, gençlik meclisinin ilanından sonra yine sanık Erol Daşdelen'in ilimizden ayrılmadığı, gençlik meclisi üyelerine ideolojik eğitim vermeye devam ettiği anlaşılmıştır. Başta belirtildiği üzere gençlik meclisi, hem HDP'nin hem de KCK'nın gençlik meclisidir ve hiyerarşik yapısıdır. Bu nedenle kadro örgüt mensupları ilimize gelmiştir. Onların faaliyetleri gençlik meclisinin PKK/KCK yapısı olduğunu açıkça göstermektedir."

Sanıklardan HDP İl Başkanı Müslüm Kılıç'ın aynı zamanda "DTK delegesi" olduğu belirtilen kararda, "Demokratik Toplum Kongresi (DTK), PKK/KCK'ya bağlı sözde meclis yapısıdır. HDP'nin diğer başkanı sanık Sultan Bayındır, PKK/KCK kadın alan yapılanması (TJA) içerisinde yer almaktadır. TJA, HDP kadın meclisi içerisinde örgütlendirilmiştir. PKK/KCK gençlik yapılanmasının legal görünümlü ayağı HDP gençlik meclisi üzerinden örgütlendirilmiştir. HDP Şahinbey İlçe Başkanı sanık İsmail Berkpınar, PKK/KCK mali ekonomik alandan cezaevi dış koordinasyona kadar çok sayıda faaliyetin içindedir. Yine Şahinbey HDP İlçe Başkanı olacak olan Mehmet Özkan, DTK delegesidir, PKK/KCK mali ve ekonomik alan yapılanması ve cezaevi dış koordinasyon faaliyeti içindedir. DBP İl Başkanı ve DBP İlçe Başkanlığı yapan sanık Selman Tutumlu'nun gençlik yapılanmasına PKK/KCK yapısına ilişkin ideolojik eğitim verdiği ele geçirilen dokümanlardan anlaşılmıştır." ifadeleri yer aldı.

Soruşturma aşamasında çok sayıda örgütsel materyalin ele geçirildiği aktarılan kararda, şunlar kaydedildi:

"HDP İl Başkanlığı binasında ve DBP'de ele geçen materyaller, tanık beyanları birlikte değerlendirildiğinde, HDP gençlik meclisi adı altında PKK/KCK faaliyeti yürütüldüğü, gençlere PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın örgütsel fikirlerinin içerdiği kitaplar okunarak ideolojik eğitim verildiği, kadro şahısların eğittiği kişileri örgütsel bilince ulaşmak üzere hazırladıkları, bu amaçla futbol turnuvası düzenledikleri, broşür dağıtımı yaptıkları, gençlik örgütlenmesi kurulduktan sonra küçük sokak eylemlerine katıldıkları ve tam olarak hazır olanların PKK kırsalına katılımının sağlandığı görülmektedir. İlimizde PKK/KCK yapılanmasına bağlı olarak Halkların Demokratik Partisi ve Demokratik Bölgeler Partisi faaliyet yürütmektedir. DBP'de çok sayıda PKK/KCK silahlı terör örgütüne ilişkin materyal ele geçirilmiştir. Ele geçirilen dokümanlara ilişkin açıklamalar ve görsellerden açıkça da görüldüğü üzere DBP'nin yönetim odası PKK/KCK silahlı terör örgütünün yönetim odası görüntüsündedir. Her iki partinin siyasi faaliyeti yargılamaya konu olmayıp, yukarıda açıklanan deliller esas alınarak yapılan faaliyetlerin siyasi parti faaliyeti adı altında PKK/KCK faaliyeti yürütüldüğü görülmektedir."

HDP Gaziantep il binasında, siyasi parti çalışmaları adı altında PKK/KCK faaliyeti yürütüldüğüne işaret edilen kararda, ele geçirilen materyallerin tamamına yakınının kapağında terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın resmi olduğuna dikkat çekildi.

Materyallerin örgütsel eğitimlerde kullanıldığı, dergi kapağında yer alan KJA'nın, PKK/KCK'nın kadın alan yapılanması olduğu, DBP il ve ilçe başkanlıklarında da çok sayıda örgütsel dokümanlara ve terör örgüt üyelerine ait resimler ele geçirildiği anlatılan kararda, ele geçirilen dokümanlardan anlaşıldığı üzere siyasi partiler içerisinde yasal alanda siyasi faaliyet yürütülürken gizli olarak PKK/KCK faaliyeti yürütüldüğü tespitinde bulunuldu.

Gaziantep'teki PKK/KCK yapılanmasına yönelik soruşturma süreci

Gaziantep'te 14 Kasım 2019'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik soruşturma kapsamında, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, devam eden soruşturmalarda 61 sanık hakkında 3 bin 252 sayfadan oluşan iddianame hazırlanmıştı.

Soruşturmanın devamında 14 Temmuz 2020'de düzenlenen ikinci operasyon kapsamında da aralarında HDP ve DBP yöneticilerinin yanı sıra görevden uzaklaştırılan 2 CHP'li belediye meclis üyesinin yer aldığı 18 şüpheli tutuklanmış, 31 sanık hakkında 1393 sayfadan oluşan iddianame mahkemece kabul edilerek diğer dosyayla birleştirilmişti.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde 7 Ocak'ta 2022'deki duruşmada, aralarında eski HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve eski DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de yer aldığı 5 sanığa "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, aralarında eski CHP Şahinbey Belediye Meclis Üyesi Hurşit Besle'nin de yer aldığı 49 sanığa da 6 yıl 3 ay hapis cezası verilmişti.

Sanıklardan bir dönem HDP Gaziantep il başkanlığı yapan Musa Aydın'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 2 kez 6 yıl 3'er ay hapis cezası, 2 sanığa "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 15 gün ve 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verilmiş, aynı suçtan 8 sanığa verilen 10 ay hapis cezası ertelenmişti.

Eski CHP Şehitkamil Belediye Meclis Üyesi avukat Adnan E'nin de arasında yer aldığı 24 sanık ise beraat etmiş, firari olan 2 sanığın dosyası ayrılırken, yargılama aşamasında hayatını kaybeden bir sanığın davası düşürülmüştü.