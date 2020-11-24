Gaziantep'te terör örgütü PKK/KCK bağlantılı aralarında HDP ve DBP'li yöneticilerin de bulunduğu 25'i tutuklu 61 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Gaziantep 2. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılan dünkü duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, sanık yakınları ile HDP milletvekilleri Mahmut Toğrul, Ömer Öcalan, Mehmet Ruştu Tiryaki ve Berdan Öztürk katıldı.

Tutuklu sanık HDP İlçe Başkanı İsmail Berkpınar, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, terör örgütü üyesi olmadığını öne sürdü.

Mahkeme başkanı, örgüt talimatıyla, ölen terörist ailelerini ziyaret ettiğine ilişkin iddiaları sorması üzerine sanık Berkpınar, siyasetçi olarak her cenazeye gittiğini söyledi.

Sanık, "Hiç şehit cenazesine katıldın mı?" sorusuna ise cevap vermedi.

Dinlenen diğer tutuklu sanıklar da haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, herhangi bir terör örgütüyle bağlantılarının bulunmadığını öne sürdü.

Duruşmaya, yarın diğer sanıkların dinlenmesiyle devam edilecek.

Gaziantep'te 14 Kasım 2019'da terör örgütü PKK/KCK'nın sözde "kent meclisi", "gençlik hareketi", "cezaevi", "kadın" ve "siyasi alan" yapılanmalarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında HDP Gaziantep İl Başkanı Müslüm Kılıç ve DBP İl Başkanı Abdullah İnce'nin de bulunduğu 54 şüpheli gözaltına alınmış, 32 kişi tutuklanmıştı. Devam eden süreçte 7 tutuklu serbest bırakılmış ve soruşturma kapsamında hazırlanan iddianame kapsamında 61 sanık hakkında dava açılmıştı.