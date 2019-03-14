Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki terör saldırısı için karar

Gaziantep'teki terör saldırısı için karar

51 dakika önce

Terör örgütü DEAŞ'ın Gaziantep'te sokak düğününü hedef alan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği saldırısına ilişkin davada, 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Gaziantep'teki terör saldırısı için karar, System.String[]
Terör örgütü DEAŞ'ın Gaziantep'te sokak düğününü hedef alan ve 57 kişinin hayatını kaybettiği saldırısına ilişkin davada, 8 sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 07:00 

Gaziantep, Ekonomi
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