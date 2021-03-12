Gaziantep'teki ticari plaka dolandırıcılığında 2 tutuklama - Son Dakika

Gaziantep'te ticari plaka dolandırıcılığına yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, aktif olarak kullanılmayan 9 kişiye ait ticari plakaların sahte evrakla satışının yapıldığı bilgisine ulaştı.

Yapılan çalışmalarda sahte evrakla ticari plaka satışı yaptığı belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.