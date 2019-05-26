Son Dakika Haberleri: Gaziantep'teki "torbacı" operasyonu

Gaziantep'teki "torbacı" operasyonu

4 saat önce

Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

Gaziantep'teki
Gaziantep'te "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilenlere yönelik Vatan, Göllüce ve Göztepe mahallerindeki 3 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 5 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Adliyeye sevk edilen edilen zanlılardan 4'ü "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklanırken, diğer zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince dün, uyuşturucu imalatı ve satışı yaptıkları tespit edilenlere yönelik Vatan, Göllüce ve Göztepe mahallerindeki 3 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda 5 zanlı gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 2 kilo 400 gram eroin, 11 kilo 500 gram toz uyuşturucu, 21 bin uyuşturucu hap, 6 gram sentetik uyuşturucu, bir hassas terazi ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 6 bin 200 lira ve 400 dolar ele geçirilmişti.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 12:31 Kaynak: AA
Emniyet Müdürlüğü, Gaziantep, Güncel
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