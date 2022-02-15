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Son dakika haberi... GAZİANTEP - Trafik kazaları güvenlik kameralarında - Son Dakika

Son dakika haberi... GAZİANTEP - Trafik kazaları güvenlik kameralarında

15.02.2022 14:11
Son dakika haberi... GAZİANTEP - Trafik kazaları güvenlik kameralarında

Son dakika haber... Gaziantep'te bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

Gaziantep'te bazı trafik kazaları, güvenlik kameralarınca görüntülendi.

İl Emniyet Müdürlüğünce paylaşılan görüntülerde, kentin çeşitli noktalarındaki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameraları farklı tarih ve bölgelerde yaşanan trafik kazalarını kaydetti.

Görüntülerde, Kolejtepe Mahallesi'ndeki kavşakta iki otomobilin çarpıştıktan sonra kaldırımda bulunan ağaç ve levhaya çarpması, Vatan Mahallesi'nde hafif ticari aracın karşı sokağı geçerken ticari araçla çarpışması, Bülbülzade Mahallesi'nde caddenin sol şeridinde ilerleyen hafif ticari aracın sağ şeride hatalı geçmesi sonucu arkadan gelen motosikletin çarparak devrilmesi, Havalimanı yolunda kırmızı ışık ihlali yapan otomobile hafif ticari aracın çarpması gibi çok sayıda kaza anı yer aldı.

Görüntüler paylaşılırken, "Dikkat, sabır ve kural. Sevdikleriniz ve kendiniz için, lütfen kurallara uyalım." mesajına yer verildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Trafik Kazaları, Gaziantep, Vatan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... GAZİANTEP - Trafik kazaları güvenlik kameralarında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... GAZİANTEP - Trafik kazaları güvenlik kameralarında - Son Dakika
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