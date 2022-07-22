Gaziantep'teki trafik kazaları kameraya yansıdı - Son Dakika
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Gaziantep'teki trafik kazaları kameraya yansıdı

22.07.2022 11:15
Gaziantep'teki trafik kazaları kameraya yansıdı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen 13 ayrı trafik kazasının görüntülerini paylaştı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde meydana gelen 13 ayrı trafik kazasının görüntülerini paylaştı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına anbean yansıyan kazalarda kontrolden çıkan bir otomobilin tramvay yolunda ilerlemesi ve yolcularının camdan sarktığı bir diğer otomobilin drift atarak kaza yapması dikkat çekti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, kent merkezinde son bir haftada yaşanan çok sayıda trafik kazasının görüntülerini paylaştı. İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından, "Trafik kuralları bizi, hayata ve sevdiklerimize bağlar" notuyla paylaşılan görüntülerde sürücülerin ve yayalarının dikkatsizliği dikkat çekti.

Kontrolden çıkan araç tramvay yolunda ilerledi

KGYS kameralarına anbean yansıyan kazalarda kontrolden çıkan bir otomobilin tramvay yolunda ilerlemesi ve yolcularının camdan sarktığı otomobilin drift yaparak kaza yapması ise bu kadar da olmaz dedirtti.

16 ayrı trafik kazasının görüntüsü paylaşıldı

Emniyetin paylaştığı görüntülerde, kent merkezindeki Yeditepe Mahallesi, İncilipınar Mahallesi, Oğuzeli Yolu, Narlıtepe Mahallesi, Panaroma Müzesi Kavşağı, Bülbülzade Mahallesi, Binevler Mahallesi, SankoPark Kavşağı, Seferpaşa Mahallesi, 23 Nisan Mahallesi, Düztepe Mahallesi, Yaprak Mahallesi, Şanlıdere Caddesi, Gümüştekin Mahallesi, Onat Kutlar Mahallesi ve Osmangazi Mahallesi'nde meydana gelen 16 ayrı trafik kazasının görüntüleri yer aldı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Gaziantep'teki trafik kazaları kameraya yansıdı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gaziantep'teki trafik kazaları kameraya yansıdı - Son Dakika
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